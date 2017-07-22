Galatasaray yönetimi Tudor için kararını verdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilip, evinde ise 1-1 berabere kalarak elenen Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor için karar verildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Hırvat teknik adamla 'devam' kararı aldı.

Hürriyet’ten Ali Naci Küçük’ün haberine göre; Östersunds’a elenilmesinin ardından acil bir şekilde toplanan Galatasaray yönetimi, maçtan sonra gece yarısı 00.22’de kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Konuşmalar sonunda Tudor’la devam kararı alındı.

Galatasaray’ın Östersunds’a elenmesi taraftarlar gibi başkan Dursun Özbek ve yöneticileri de şoke etti. Özbek ile kurmayları, maç bitiminde Türk Telekom Stadyumu’nda kala kaldı. Gece saat 00.22’ye kadar dışarı çıkmayan Özbek ile idareciler skoru ve geleceği değerlendirdi.

Tudor'a destek

Gece yarısı toplantısında başkan Dursun Özbek ile yöneticiler teknik direktör Tudor’a destek verme noktasında birleşti. Transfer çalışmalarının hızlandırılması, yurt dışı kamp gibi önemli kararlar alındı ve uygulamak için harekete geçildi.

Elenme sonrası teknik direktör değişikliği yapılacağı iddia edilirken, yönetim “Tudor ile yola devam” kararı aldı. Tüm transfer planlaması ve kadro kuruluşunun Tudor’un düşünceleri doğrultusunda yapıldığını göz önünde bulunduran yönetim, bu aşamada bir teknik adam değişikliğinin yarar değil, zarar getireceği düşüncesinde birleşti.

"İstikrardan yana olmalıyız"

Toplantıda sarı-kırmızılı yöneticiler, Tudor ile devam etmeyi kararlaştırırken, kadronun güçlendirilmesi gerekliliği üzerinde durdu. Dursun Özbek, kurmaylarına “Bugüne kadar çok sık teknik direktör değişikliğine giderek yanlış yaptık. Bir kez daha bu hatayı tekrarlamamalıyız. İstikrardan yana olmalı ve ısrar etmeliyiz. Yeni sezona girilirken ve Tudor’un yönetiminde yapılanma süreci devam ederken teknik adam değişikliğine gitmek doğru olmaz. Tudor’un arkasında, yanında olmalıyız. Kadromuzu daha da güçlendirerek yeni sezona girmeliyiz” dedi ve bu görüşlere herkes katıldı.