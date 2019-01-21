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Spor

Galatasaray Yönetimi, Alan'ı almaya gitti

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA) Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı

21 Ocak 2019 13:35

Serhan TÜRK, İstanbul (DHA)

Galatasaray, Alan Carvalho transferinde sona yaklaştı.
Yaklaşık 1 aydır süren Alan\'ın transfer görüşmeleri bugün son bulacak. Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için Çin ekibinin kamp yaptığı Dubai\'ye gitti. 
Guangzhou Evergrande takımıyla Dubai\'de kamp yapan Alan Carvalho ise herşey yoluna girerse Galatasaray\'da kariyerine devam etmek istediğini hem Çin ekibine hem de Galatasaray\'a bildirmişti. Albayrak\'ın tüm şartları yerine getirip, imzaları attıktan sonra Alan\'nın bir kaç gün içerisinde İstanbul\'a gelmesini sağlaması bekleniyor.
 

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