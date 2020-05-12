Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Recevik: Mustafa Cengiz son derece sağlıklı

"Bugün öğleden sonra başkanımız Mustafa Cengiz'i yönetim kurulu üyelerimizle hastanede ziyaret edip, sağlığı hakkında bilgi aldık. Kendisi son derece sağlıklı, normal odasında dinleniyor. Tekrar acil şifalar diliyorum.Galatasaray'ı çok güzel günler bekliyor"

5 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, dün yoğun bakımdan çıkmıştı. Geçtiğimiz hafta halsizlik şikayeti ve kilo kaybı nedeniyle hastaneye giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hastaneye kaldırılmıştı. Cengiz ilk olarak Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Başkan Yardımıcısı Yusuf Günay'a takımın durumunu sormuş, "Herkesin moralini yüksek tutun" talimatını vermiş.