Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı: Türk futbolunun yüzde 80'i Galatasaray'dır

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, takımın başındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, haftayı 27 puanla 13. sırada tamamlarken, Atakaş Hatayspor ise 35 puan ile 3. sırada yer aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Sportif A.Ş Yöneticisi Nihat Kırmızı "Hakemler konusunda TFF'yi göreve çağırıyorum. Biz adaletli yönetim istiyoruz. Galatasaray, Türkiye ve dünyanın en büyük camialarından. Kimse Galatasaray'la oyun oynamasın. Pişman olurlar! "Galatasaray haksızlığa uğrarsa herkes bunun bedelini öder. Türk futbolunun %70, %80'i Galatasaray'dır. Biz olmazsak Avrupa'ya takım gönderemeyiz" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'le ilgili de konuşan Kırmızı, "Fatih hocayı seviyoruz. Bazen yol ayrılıkları oluyor. Düşmanlık gibi algı yaratılıyor. Büyük ayrılık gibi görünmesin. Fatih hocamız bundan sonra da büyük hizmetler verecektir. Bence en çok bugün Fatih hoca kazanmamızı isterdi. Bundan sonraki maçlarımızı da en çok Fatih hoca kazanmamızı ister. Çünkü Fatih hoca, Galatasaraylı. Herkes kadar Galatasaraylı, belki de herkesten daha fazla" dedi.