Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak hastaneye kaldırıldı

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finali'ndeki Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe maçını izleyen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, rahatsızlandı.

FIBA Euroleague 8'li Final karşılaşmasında oynanan Galatasaray Medical Park - Fenerbahçe mücadelesi sonrasında tatsız bir olay yaşandı..

Mücadele sonrasında yaşanan olayları yatıştırmak için kalabalığın içine giren Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak fenalaştı. Albayrak'ın kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.

Salondaki sağlık görevlileri hemen ilk müdahaleyi yaptı. Galatasaray Yöneticisi, Abdi İpekçi'de yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.



Taburcu oldu



Galatasaray Yöneticisi, hastanedeki tedavisinin ardında Fatih Terim'in aracı ile hastaneden ayrıldı. Albayrak hastane çıkışında şunları söyledi:

Çok iyiyim, herkese çok teşekkürler. Taraftarlarımıza çok kötü şiddet uygulandı. Orada kötü oldum. Taraftarımıza yapılan şiddet beni çok üzdü. Bugüne kadar ne sahamız kapandı ne de başka bir şey oldu. Belki de hayatımla oynadım. 3-4 arkadaşımızı yerde görünce çok kötü oldum. Maçlara gitmeye devam edeceğim. Cumartesi maça gideceğim. Bu gece hastanede kalmam gerekiyordu ancak Fatih Terim 'Florya'ya gidelim' dedi. O nedenle Florya'ya gidiyorum."