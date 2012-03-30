T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak hastaneye kaldırıldı

FIBA Euroleague 8'li Final karşılaşmasında oynanan Galatasaray Medical Park - Fenerbahçe mücadelesi sonrasında tatsız bir olay yaşandı

30 Mart 2012 11:51

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Sekizli Finali'ndeki Galatasaray Medical Park-Fenerbahçe maçını izleyen Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, rahatsızlandı.

FIBA Euroleague 8'li Final karşılaşmasında oynanan Galatasaray Medical Park - Fenerbahçe mücadelesi sonrasında tatsız bir olay yaşandı..

Mücadele sonrasında yaşanan olayları yatıştırmak için kalabalığın içine giren Galatasaray Yöneticisi Abdurrahim Albayrak fenalaştı. Albayrak'ın kalp spazmı geçirdiği öğrenildi.

Salondaki sağlık görevlileri hemen ilk müdahaleyi yaptı. Galatasaray Yöneticisi, Abdi İpekçi'de yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bakırköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.


Taburcu oldu


Galatasaray Yöneticisi, hastanedeki tedavisinin ardında Fatih Terim'in aracı ile hastaneden ayrıldı. Albayrak hastane çıkışında şunları söyledi:

Çok iyiyim, herkese çok teşekkürler. Taraftarlarımıza çok kötü şiddet uygulandı. Orada kötü oldum. Taraftarımıza yapılan şiddet beni çok üzdü. Bugüne kadar ne sahamız kapandı ne de başka bir şey oldu. Belki de hayatımla oynadım. 3-4 arkadaşımızı yerde görünce çok kötü oldum. Maçlara gitmeye devam edeceğim. Cumartesi maça gideceğim. Bu gece hastanede kalmam gerekiyordu ancak Fatih Terim 'Florya'ya gidelim' dedi. O nedenle Florya'ya gidiyorum."

ETİKETLER

GalatasarayAbdürrahim Albayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24