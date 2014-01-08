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Spor

Galatasaray yıldız oyuncuyu borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, Izet Hajrovic ve futbolcunun kulübü ile anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi

08 Ocak 2014 23:32

Galatasaray Kulübü, Boşnak futbolcu İzet Hajrovic ile, oyuncunun eski kulübüne 3,500.000 Euro bonservis ödeyerek, yıllık 1,100.000 Euro'ya 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.
Konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen açıklama şöyle;
"Profesyonel futbolcu Izet Hajrovic ve kulübü Neue Grasshopper Fussball AG (Grasshopper Club Zurich) ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne 3.500.000 Eur tutarında bonservis ücreti ödenecektir. Oyuncunun kendisiyle ise 4.5 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:
2013-2014 sezonu  2.yarısı için: 550.000 Eur (200.000 Eur imza ücreti ve 350.000 Eur sabit transfer ücreti olarak), 10.000 Eur maç başı ücreti,
2014-2015 sezonu  için: 1.100.000 Eur sabit transfer ücreti ve 10.000 Eur maç başı ücreti,
2015-2016 sezonu için: 1.100.000 Eur sabit transfer ücreti ve 10.000 Eur maç başı ücreti,
2016-2017 sezonu için: 1.100.000 Eur sabit transfer ücreti ve 10.000 Eur maç başı ücreti,
2017-2018 sezonu için: 1.100.000 Eur sabit transfer ücreti ve 10.000 Eur maç başı ücreti,
Ödenecektir. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun(TFF) yabancı oyuncular ile ilgili olarak getirmiş olduğu sınırlama sebebi ile lisans için henüz TFF'ye başvuru yapılmamıştır."

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Izet Hajrovic

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