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Spor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı

08 Mayıs 2018 21:58

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 33\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde beşe beş dar alan oyunları gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Mariano, tedavisinin ardından sahada adaptasyon çalışmalarına başladı. Sol alt arka adalesinde birinci derece zorlanma ve kas içi kanama tespit edilen Serdar Aziz\'in tedavisine başlandı.
TAFFAREL\'İN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI
Öte yandan antrenman öncesi, bugün 52 yaşına giren kaleci antrenörü Claudio Taffarel\'in doğum günü kutlandı.
Sarı kırmızılılar, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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