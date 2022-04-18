Galatasaray 2-0 Yeni Malatyaspor (Maç sonucu)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 33. haftanın kapanış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

Nef Stadı'nda oynanan müsabakada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu kaydetti.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 44'e çıkartırken, küme düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Sahasındaki galibiyet serisini 4'e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

2 dakikada 2 gol

Galatasaray, karşılaşmayı peş peşe bulduğu gollerle kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü 51. dakikada Ryan Babel attı. Bu golden 2 dakika sonra 53. dakikada Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı.

Halil'in 4, Babel'in 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon ligde 4, Ryan Babel ise 3. kez ağları havalandırdı.

Halil Dervişoğlu ligde daha önce Göztepe, Altay ve Kasımpaşa maçlarında, Babel ise Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Torrent'e sitem

Karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e sitem etti.

Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

Rakibine karşı evindeki 5. maçı da kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.

Öte yandan, 18 bin 451 biletli taraftarın maçı takip ettiği bildirildi.

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Stat: Nef Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Esat Sancaktar, İbrahim Tozbey Galatasaray: Muslera, Elabdellaoui, Nelsson, Marcao (Dk. 90+3 Alpaslan Öztürk), Van Aanholt, Pulgar (Dk. 70 Cicaldau), Taylan Antalyalı (Dk. 83 Arda Turan), Berkan Kutlu, Babel, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Emre Kılınç), Halil Dervişoğlu (Dk. 70 Gomis) Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Kenan Özer, Awuku, Campi, Karim Hafes (Dk. 90 Yiğit Ulaş), Azubuike, Donsah, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 54 Nshimirimana), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Umut Taniş), Dicko, Tetteh (Dk. 87 Haqi Osman) Goller: Dk. 51 Babel, Dk. 53 Halil Dervişoğlu (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 16 Awuku, Dk. 70 Dicko (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 35 Babel (Galatasaray)

Maçtan önemli anlar

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, soluna gelen topu kornere çeldi.

32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca, top yandan auta gitti.

39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.

45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar, meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

51. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncu, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, golü verdi: 1-0.

53. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Elabdellaoui'nin sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı, ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.

77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Van Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.