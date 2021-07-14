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Spor

Galatasaray yeni formaları tanıttı, satışa çıkardı

14 Temmuz 2021 12:54

Galatasaray yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp iç ve dış saha formalarının yer aldığı paylaşımda, "Doğa dostu formalar Galatasaray’ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu." ifadelerini kullandı.

İç saha formasının hikayesinden söz eden sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Avrupa’da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta." denildi.

Galatasaray'ın yeni sezon iç ve dış saha formaları 399.90 TL'den satışa çıkarıldı. Profesyonel takım formasının fiyatı ise 999 lira olarak açıklandı.

Forma tanıtımını Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Mostafa Mohamed yaptı. Taraftarlar, parçalı Galatasaray formasının fiyatının yüksek olmasından şikayet etti.

 

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