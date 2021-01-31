Galatasaray, Yedlin ve Gedson Fernandes transferlerini açıkladı

Galatasaray, DeAndre Yedlin'in transferi konusunda Newcastle United ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu transferin ardından bir açıklama daha yayımlayan sarı-kırmızılılar, Gedson Carvalho Fernandes için de kulübü Benfica ile görüşmelere başlandığını belirtti.

Galatasaray Yedlin transferi için yaptığı açıklamada, ''Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin’in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verdi.

Sarı-kırmızılılardan gelen ikinci açıklamada ise "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.