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Spor

Galatasaray yarı finale göz kırptı

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray evinde, Manisaspor'u 4-0 mağlup etti

04 Mart 2015 00:25

Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Manisaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-0 mağlup ederek, yarı finale çıkma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Türk Telekom Arena'da oynanan maçın ilk yarısı da Sarı kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Galatasaray'ın golleri 34'te Blerim Dzemaili, 40'ta penaltıdan Emre Çolak, 68 ve 88'de Goran Pandev'den geldi.

Sarı kırmızılı takımın Yasin Öztekin, Wesley Sneijder ve Olcan Adın ile üç şutu da direkten döndü.

Manisaspor'da 39'uncu dakikada Sercan Türkeri kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Hafta sonu Fenerbahçe ile yapılacak derbi maç öncesi takımın önemli isimlerini dinlendirmeyi tercih eden Hamzaoğlu, Manisaspor karşısında Sinan Bolat, Tarık Çamdal, Semih Kaya, Hakan Balta, Telles, Yekta Kurtuluş, Dzemaili, Yasin Öztekin, Emre Çolak, Sneijder ve Pandev 11'i ni sahaya sürdü.

Galatasaray'ın 11'inde as kadrodan sadece Wesley Sneijder yer aldı ve Hollandalı futbolcu sahaya takım kaptanı olarak çıktı.

Sarı kırmızılı ekibin devre arası hazırlık kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Semih Kaya, 1,5 ay sonra yeniden A takımda forma giydi. Semih ikinci yarıda tedbir amaçlı oyundan alındı.

Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlığı tekrarlayan Burak Yılmaz, Manisaspor maçının kadrosuna da alınmadı.

Galatasaray'ın Manisaspor'la yaptığı Türkiye Kupası karşılaşmasına taraftarların ilgisi düşük oldu.

Müsabakanın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünleri büyük ölçüde boş kalırken, yaklaşık 300 kişilik Manisasporlu taraftar grubu da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

 

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