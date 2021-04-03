Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin: Bizi bugün sonuçtan ziyade oyun ve sahadaki mücadele üzdü

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor deplasmanından 3-0'lık ağır yenilgiyle döndü. Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, Hatayspor yenilgisinin ardından verdiği demeçte oyun ve mücadelenin üzücü olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında sahaya çıkan Yardımcı Antrenör Levent Şahin dersler çıkarmaları gerektiğini belirtti.

''İzahı olmayan bir gece''

''Bu gece bizim için izahı olmayan bir gece, bir maç. Hepimiz bu maçtan sonra öz eleştiri yapıp dersler çıkaracağız. Bu tür maçlar ve sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bugün bizi üzen sonuçtan daha çok sahada gösteremediğimiz tepki. Şahsımıza, Galatasaray'a yakışmayan bir görüntüydü. Ben sadece sonuçtan ziyade oynanan oyundan ötürü üzüldüğümüzü belirtmek istiyorum''

''Bununla ilk kez karşılaşmıyoruz''

''Bu oyun tamamen yeterli değil. Biz bununla ilk kez karşılaşmıyoruz. Kalan maçlarda süreci nasıl yönetiriz, buradan nasıl çıkarız bunların hesabını yapacağız. Oyuna dahil olan arkadaşlar bir reaksiyon verdiler ama bu Galatasaray için yeterli değildi. Bizi bugün sonuçtan ziyade oyun ve sahadaki mücadele üzdü.''

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