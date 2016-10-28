"Galatasaray yapınca alkışlandı, biz hükmen yenildik"

Geçen yıl Yozgat 2'inci Amatör Küme Futbol Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayarak bu sezon 1'inci Lig'de mücadele etmeye başlayan Bozokspor, maçında 16 yaşındaki Abdülkadir Toprak'ı oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlup sayıldı.

Yozgat 1’inci Amatör Küme Futbol Ligi B Grubu’nda mücadele eden Bozokspor, ligde karşılaştığı Yozgat SHÇEK Spor takımını 6-1 yendiği karşılaşmada 16 yaşındaki oyuncusu Abdulkadir Toprak’ı sahaya sürdü.



Maçta 2 gol kaydeden Abdülkadir Toprak’ın 16 yaşında olduğunu, bu yaştaki bir sporcunun A takım kadrosunda yer alamayacağını öne süren Yozgat SHÇEK Spor, itirazda bulundu.



Amatör Futbol Disiplin Kurulu, Yozgat SHÇEK Spor’un itirazını yerinde buldu. Disiplin Kurulu, Bozokspor takımı 16 yaşında futbolcu oynattığı için 6-1 kazandığı maçın 3-0 rakip takım lehine tescil edilmesine, Bozokspor teknik sorumlusu Özkan Bayram ile antrenör Oktay Ekmen’e 15’er gün hak mahrumiyeti cezası uygulanmasına karar verdi, kararını 2 kulübe tebliğ etti.

"En yaşlı futbolcumuz 19"

Bozokspor teknik sorumlusu Özkan Bayram, takımına verilen hükmen yenilgi cezasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Galatasaray 14 yaşındaki futbolcusunu oynattığı için alkışlandı, takdir topladı. Biz 16 yaşındaki çocuğumuzu amatör kümede oynattığımız için ceza aldık. Takımımızın yaş ortalaması 17. En yaşlı futbolcumuz 19 yaşında. Amacımız Yozgat’ta genç yetenekleri bulup eğiterek önce amatör liglere, daha sonra da Türk futboluna kazandırmak."