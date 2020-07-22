Galatasaray, Volkan Babacan için pazarlık masasına oturuyor

Galatasaray, ayağı kırılan Fernando Muslera'nın Ocak 2021'de sahalara dönecek olması nedeniyle kaleci transferine öncelik verdi. Sarı-kırmızılıların ilk hedefi ise Volkan Babacan olacak.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ligin son maçının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Galatasaray, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli kaleci için Başakşehir'e iki alternatifli teklif sunmaya hazırlanıyor. İlki oyuncu takası ile transferi sonlandırmak. Diğeri ise bu sezon Süper Lig'de hiç forma giyemeyen ve sadece 4 kupa maçında kaleyi koruyan Volkan Babacan için 500 bin Euro bonservis teklif etmek.

Teknik direktör Fatih Terim'in Milli Takım'da da güvenip kaleyi teslim ettiği Volkan son iki sezondur kalesini Mert Günok'a kaptırırken Başakşehir yönetimi bu teklife 'Evet' derse Galatasaray hiç vakit kaybetmeden bu transferde imzaları atacak.