Galatasaray ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk 11'i açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15. haftasında oynanacak Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11\'ler belli oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19:30\'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Kadir, Caner, Mustafa Yumlu, Lopes, Aykut, Sissoko, Onur, Soner, Olcan, Henrique

İSTANBUL / DHA