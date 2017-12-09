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Spor

Galatasaray ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un ilk 11'i açıklandı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15

09 Aralık 2017 21:33

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 15. haftasında oynanacak Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçında ilk 11\'ler belli oldu.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 19:30\'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk\'ün yardımcılıklarını Kemal Yılmaz, Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Yasin, Feghouli, Belhanda, Gomis
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Lukac, Kadir, Caner, Mustafa Yumlu, Lopes, Aykut, Sissoko, Onur, Soner, Olcan, Henrique

İSTANBUL / DHA

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