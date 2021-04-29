Galatasaray ve St. Etienne bu kez de Batuhan Kör için karşı karşıya geldi!

Mostafa Mohamed transferinde adı geçen iki kulüp Galatasaray ve Saint Etienne, bu kez de Bursasporlu Batuhan Kör için karşı karşıya geldi.

Saint Etienne Galatasaray'ın da ilgelendiği 20 yaşındaki golcü oyuncunun tranfserini sezon sonunda 3 milyon Euro'ya bitirmek istiyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Mısırlı golcünün transferi için Fransız ekibi devre arasında oldukça istekli davranmış ancak Mostafa'nın tercihi Galatasaray olmuştu. Saint Etienne'li yetkililer bu kez Batuhan Kör transferini noktalayarak Galatasaray'dan rövanşı almak istiyor.

Saint Etienne kulübünün deneyimli teknik direktörü Claude Puel, Batuhan Kör transferinin sezon sonunda mutlaka noktalanmasını istiyor. Fransız teknik adamın genç oyunculara verdiği değer yakından biliniyor.

Çağlar Söyüncü'yü aldıran da Puel olmuştu

Claude Puel, 2018 yılında Leicester City'de calıştığı dönemde 21 milyon Euro karşılığından milli oyuncu Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'tan transfer etmişti.



Bursaspor formasıyla bu sezon yıldızı parlayan Batuhan Köre 32 maçta attığı 11 golle dikkatleri üzerine çekmişti.