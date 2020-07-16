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Spor

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından 7 kulüp daha Tahkim'e gitti: Yabancı kuralı düzenlemesi iptal edilsin

16 Temmuz 2020 23:36

Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Sivasspor, Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 8 Temmuz'da açıkladığı yeni yabancı kuralına resmî olarak itiraz ettiği öğrenildi. Toplamda 9 Süper Lig kulübü, itirazlarını TFF Tahkim Kurulu'na ileterek yabancı sınırı kararının iptal edilmesini talep etti

Habertürk'ten Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre, takımların itiraz dilekçelerinde takımların yabancı sayısında kademeli olarak düşüşten yana oldukları ancak sezon bitiminden bir ay sonra yeni sezonun başlayacak olması ve kontratları devam eden oyuncular nedeniyle bu kararın uygulanamaz olduğu belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin bu konunun makul bir sürede kulüplerin de fikirleri alınarak makul bir sayıya inmesine itiraz etmedikleri, üslup ve usul açısından kararı doğru bulmadıkları kaydedildi.

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