Galatasaray ve Fenerbahçe, yurt dışında ortak mağaza açacak

Galatasaray ile Fenerbahçe amatör branşlarda sponsorlar konusunda ortak hareket etme kararı almasının ardından farklı bir adım daha atıldı. İki kulüp bu kez de yurt dışında ortak mağazaların kurulmasını gündemine aldı.

Milliyet'in haberine göre, iki kulüp lisanslı ürünlerini beraber açacakları mağazada satacak. Bu konuda taraflar arasında fikirler masaya yatırılırken ekonomik yönden getirileri konuşuldu. Hatta ilk mağazanın da İngiltere’de Londra’da açılması ile ilgili görüşler ön plana çıktı. Bu işbirliğinin Türkiye’de Galatasaray Store veya Fenerium’la ilgili olmadığı bu mağazalarda kulüplerin sadece kendi lisanslı ürünlerini satacakları belirtildi.

Avrupa’da ortak mağaza fikrinin hayata geçmesi durumunda iki kulübün de mali yönden büyük beklentiler içinde olduğu bildirildi.