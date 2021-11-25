Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde

Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçlarına çıkıyor. E Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılılar, Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı ağırlayacak. 20.45'te başlayacak müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. D Grubunda mücadele eden sarı-lacivertliler ise Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak. Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. İki karşılaşma da Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Marsilya'yı ağırlıyor

E Grubu'nda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray, taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek.

İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti.

Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak.

Galatasaray'da 2 eksik

Sarı-kırmızılı takımda 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

Kaptan Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak.

Galatasaray'da Mbaye Diagne ile Fernando Muslera bugünkü karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 9 Aralık'ta Lazio ile deplasmanda yapılacak kritik müsabakada cezalı duruma düşecek.

Olimpik Marsilya'da ise cezalı Dimitri Payet ile Valentin Rongier Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında bugün Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 299. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 298 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 444 gole engel olamadı.

"Kupa 2"de 89. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 88 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 137 gol atarken kalesindeki 109 gole engel olamadı.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil,

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik

Galatasaray grubu lider bitirirse ne olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

Galatasaray grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.

Fenerbahçe, Olympiakos'a konuk oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz'un yöneteceği mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. İstanbul'da oynanan maçta Olympiakos'a 3-0 yenilen sarı-lacivertliler, bugün kazanarak rakibinden rövanşı almaya çalışacak.

Galatasaray derbisinde aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe, Olympiakos'a üstünlük kurması halinde puanını 8'e çıkaracak ve son hafta maçları öncesinde avantaj elde edecek.

D Grubu'nda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 6 puan yazdıran Olympiakos ise 2. basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Sarı-lacivertli ekipte 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Olympiakos'a karşı forma giyemeyecek.

Tedavilerine devam edilen Altay Bayındır ile Enner Valencia, bugün takımdaki yerlerini alamayacak.

Takımla çalışmalara başlayan Luiz Gustavo'nun da kadroda yer alması beklenmiyor. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

Sloven oyuncu Miha Zajc ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Zajc, bugün üçüncü sarı kartını görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 9 Aralık'ta Eintracht Frankfurt ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak.

Olympiakos ligde lider

Yunanistan Birinci Futbol Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken Olympiakos, namağlup liderliğini sürdürüyor.

Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Pire ekibi, hanesine 26 puan yazdırdı. En yakın rakibi AEK'nın 6 puan önünde bulunan Olympiakos, ligdeki son 5 maçını kazanmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 5. haftasında bugün Yunanistan ekibi Olympiakos'a konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 237. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 346 gol gördü.

"Kupa 2"de 123. müsabakasına çıkacak

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak.

Daha önce UEFA Kupası olarak adlandırılan ve 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi ismiyle devam eden "Kupa 2"de 122 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 166 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 23. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 23. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5'inde sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda 31 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Berke, Kim Min Jae, Tisserand, Novak, İrfan Can, Zajc, Sosa, Ferdi, Mert Hakan, Pelkas, Berisha

Olympiakos: T. Vaclík, K. Lala, S. Papastathopoulos, P. Cissé, O. Reabciuk, A. Camara, Y. M'Vila, M. Camara, G. Masouras, H. Onyekuru, Y. El-Arabi

Fenerbahçe'nin gruptan çıkma hesapları

Fenerbahçe gruptan çıkmak için sıralamada üstünde bulunan iki takımdan en az birini geçmek zorunda.

İHTİMAL 1: Fenerbahçe grubun bir sonraki maçında Olimpiakos ile karşılaşacak. Bu maçın kazanılması durumunda sarı-lacivertliler 8 puana yükselecek ve 6 puanlı Olimpiakos'u geride bırakarak ikinci sıraya çıkacak. Böylece Fenerbahçe son maçlara girerken ilk iki sırada olacak ve son maçın sonucu gruptaki durumunu belirleyecek.

İHTİMAL 2: Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa işini zora bırakacak. Beraberlik durumunda Olimpiakos son haftaya bir puan önde girecek ve son maçta Royal Antwerp'e karşı alacakları galibiyet, Fenerbahçe'yi saf dışı bırakacak. Ancak buna rağmen Fenerbahçe, Olimpiakos ile berabere kalırsa son haftaya ilk iki umutlarını taşımış olacak.

İHTİMAL 3: Fenerbahçe, Olimpiakos'a yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Bu durumda ilk iki şansını yitirecek olan Fenerbahçe grubun sonucuna göre Konferans Ligi'nde yarışma hakkı kazanacak. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ne gitmesi için grubu üçüncü bitirmesi gerekiyor.

Fenerbahçe grubu lider bitirirse ne olacak?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirmesi durumunda doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turunda başarılı olan takımlar sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final mücadelesi verecek.

Fenerbahçe grubu ikinci bitirirse ne olacak?

Bu sezona kadar UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ilk ikide bitiren takımlar son 32 turunda mücadele etme hakkı kazanıyordu. Ancak bu sezon Konferans Ligi'nin başlamasıyla Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısı 48'den 32'ye indi.

Avrupa Ligi gruplarındaki takım sayısının 32'ye düşmesiyle grubunu ikinci bitiren takımları yeni bir senaryo bekliyor.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ikinci olan 8 takım, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımla play-off mücadelesi verecek. Play-off mücadelesini kazanan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesine katılmaya hak kazanacak.

Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlayan 8 takım herhangi bir play-off maçı oynamadan son 16 turuna yükselecek.