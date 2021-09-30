Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi sahnesinde

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçlarında temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile; Fenerbahçe ise evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe-Olympiakos maçı 19:45'te; Marsilya-Galatasaray müsabakası ise 22:00'de başlayacak. İki mücadele de Exxen dijital platformundan naklen yayınlanacak.

Galatasaray, Marsilya deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 2. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşılaşacak.

Marsilya kentindeki Veledrom Stadı'nda yapılacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Raczkowski'nin yardımcılıklarını Radoslaw Siejka ile Adam Kupsik üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Piotr Lasyk olacak.

Galatasaray ve Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı E Grubu'nda ilk maçlar sonucunda sarı-kırmızılı ekip 3 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Marsilya ile Lokomotiv Moskova birer puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alırken puansız Lazio ise son sırada bulunuyor.

Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

Geçen sezon Fransa 1. Futbol Ligi'ni (Ligue 1) 5. sırada bitirerek doğrudan UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa'da 296. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa'nın Olimpik Marsilya takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 296. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 295 müsabakanın 104'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 394 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Tek eksik kaptan Arda

Galatasaray'da sakatlığı süren kaptan Arda Turan, yarınki karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa'ya götürüldü. İki futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Marsilya'ya karşı forma giyecek.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

Fransız takımlarına karşı 20. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında Fransa takımlarıyla 20. randevusuna çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes ve Bordeaux ile 19 kez karşılaştı.

Tarihinde resmi maçlarda Marsilya ile ilk kez mücadele edecek Galatasaray, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 19 gol gönderen sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 34 gole engel olamadı.

Marsilya ise Türk takımlarından Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Konyaspor ile toplam 8 maçta karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, söz konusu mücadelelerde üçer galibiyet ve beraberlik ile 2 yenilgi aldı. Türk takımlarına 11 gol atan mavi-beyazlılar, 7 gol yedi.

Muhtemel 11'ler

Marsilya: López, Saliba, Balerdi, Peres, Gueye, Lirola, Guendouzi, Payet, Cengiz, De la Fuente, Dieng

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Fenerbahçe'nin konuğu Olympiakos

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek

Sarı-lacivertliler, müsabaka öncesi Süper Lig'de Hatay deplasmanından galip ayrılarak haftayı lider kapatmış ve moral depolamıştı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos'u da yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor.

Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da 234. kez sahne alacak

Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 234. kez sahne alacak.

Avrupa kupalarında 45. sezonunu geçiren sarı-lacivertli takım, oynadığı 233 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 98 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 341 gol gördü.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 20. maçına çıkacak

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa arenasında 20. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 19 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 26 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 21 gol gördü.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Novak, Kim Min-Jae, Szalai Mert Hakan,Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil, Valencia

Olympiakos: Vaclik, Oleg, Pape Cisse, Sokratis, Karbownik, Yann M'Vila, Bouchalakis, Camara, Masouras, Onyekuru, El Arabi