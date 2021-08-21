Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında görev alacak hakemler belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

Sarı-kırmızılı takımın Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı play-off turu rövanşında Slovak hakem Ivan Kruzliak görev alacak.

Helsinki Futbol Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ile Jan Pozor üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Peter Kralovic yapacak.

Sarı-lacivertli takım, HJK Helsinki ile İstanbul'da oynadığı ilk maçı genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın attığı golle 1-0 kazanmıştı.