Galatasaray ve Fenerbahçe loca satışı için ortak hareket etme kararı aldı

Aylardır taraftar gelirinden yoksun olan ve en azından locaları açtırarak sıcak paraya kavuşmak isteyen Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, bu konuda ortaklaşa çalışmalar yapıyor.



Pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana spor müsabakaları seyircisiz şekilde oynanırken, Türkiye'nin iki büyük kulübü çözüm üretmek adına el ele verdi.

Hatırlanacağı üzere tüm Süper Lig kulüpleri, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin sunduğu "En azından stadyumlardaki localar açılsın ve böylelikle sıcak para girişi sağlansın" görüşünü desteklemişti. İki kulüp, maçların tedbirli ve sınırlı sayıda taraftara açılması için önlem alırken, localarda seyircilerini ağırlamak adına da somut adımlar attı.

Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe, Ülker Stadı'nın localarını yeni normal düzene uyacak şekilde dizayn etti. Sarı lacivertli kulüp, teması azaltmak ve sosyal mesafe tedbirini sağlamak adına stattaki localarını cam bölmelerle ayırdı. Localar ile tribünler bu doğrultuda izole edildi, hijyen açısından aralara geniş ve uzun camlar çekildi.



Fenerbahçe yönetimi Ülker Stadı'nda hayata geçirdiği yeni loca modelini ezeli rakibi ebedi dostu G.Saray ile paylaştı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı yöneticiler tüm bu önlemleri birbirleriyle paylaşıp koordineli şekilde hareket etti.



Söz konusu mekanlarda sadece kapalı içecek ve su servisi yapılacak. Covid-19'a karşı her türlü önlemi alan iki kulüp, şimdi locaların taraftarlara açılmasını bekliyor.