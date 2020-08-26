Galatasaray ve Beşiktaş transferi olmadı, Lemina İngiltere'ye dönüyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın yeni sezonda kadrosuna katmak istediği Mario Lemina, bonservisinin bulunduğu Southampton'a katılmak için İngiltere'ye dönüyor.

Geçen sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren ve yeni sezon öncesi hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği belirtilen Lemina, Southampton'ın bonservis talebi üzerine İngiltere'ye dönüyor.

Hürriyet gazetesi muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Southampton kulübünün 9 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine Lemina'nın transferi kilitlendi.

Uçak bileti alındı, Covid-19 testine girdi

Uçak bileti bile alınan Gabonlu oyuncu, İngiltere'ye dönebilmek için Covid-19 testine girdi.

Mario Lemina, gün içinde Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu. Lemina, 'Selam' yazılı bir paylaşımda bulunurken kum saati emojisi kullanmıştı. Bu paylaşım, Lemina'nın yeni takımının kısa sürede sonuçlanacağı şeklinde yorumlanmıştı.