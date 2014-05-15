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Spor

Galatasaray ve Atletico Madrid Soma için buluşacak

Atletico Madrid ve Galatasaray, Soma faciası kurbanları için İzmir'de özel bir maç yaparak ve gelirini kurbanların yakınlarına bağışlayacak.

15 Mayıs 2014 21:17

Galatasaray, geliri Soma faciasında hayatınıkaybedenlerin ailelerine  bırakılmak üzere Atletico Madrid ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal'ın Atletico Madrid kulübünden olumlu yanıt aldığı ve Galatasaray’ın eski kaptanı,  Arda Turan'ın da forma giyeceği karşılaşmanın hasılatının Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine verileceği belirtildi.

Alınan bilgilere göre İki kulüp hazırlık maçının yeri için İzmir'i belirledi; ancak maç tarihi henüz netlik kazanmadı.

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