Galatasaray ve Atletico Madrid Soma için buluşacak

Galatasaray, geliri Soma faciasında hayatınıkaybedenlerin ailelerine bırakılmak üzere Atletico Madrid ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Ünal Aysal'ın Atletico Madrid kulübünden olumlu yanıt aldığı ve Galatasaray’ın eski kaptanı, Arda Turan'ın da forma giyeceği karşılaşmanın hasılatının Soma'da hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine verileceği belirtildi.

Alınan bilgilere göre İki kulüp hazırlık maçının yeri için İzmir'i belirledi; ancak maç tarihi henüz netlik kazanmadı.