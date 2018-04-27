"Galatasaray, uzaktan ellerini ovuşturarak bu kaosu izliyordur eminim"

Spor yorumcusu ve köşe yazarı Necati Özdeniz, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına çıkmama kararını yorumladı. Siyah-beyazlıların zihninin kavgayla meşgul olduğunu ve bunun Galatasaray'a yaradığını ifade etti.

Özdeniz'in Fanatik gazetesinde yer alan yazısı şöyle:

"İnsanları isyan noktasına getiren nedir? Ne ile karşılaştıklarında gemileri yakar, sonucunu düşünmeden bir karar alır ve uygularlar? Buna pek çok cevap verilebilir ama sanırım en yaygın olanı haksızlığa uğramak denilebilir. Beşiktaş tam bu noktada, adaletin olmaması düşüncesi ile ‘ben yokum’ dedi ve Fenerbahçe kupa maçına çıkmama kararı aldı. Hem de tüm köprüleri atarak, alayına isyan dercesine. Bunu yaparken tam da şampiyonluk düğümünü çözecek maçın öncesindeydi.



Sinir harbi



Uzun zamandır görmediğimiz kıyasıya, nefes nefese olan bir şampiyonluk yarışı söz konusu. Ve kupanın bir kulbundan tutmuş dört takım var. İşte Beşiktaş en büyük favorilerinden birisi olduğu şampiyonluk yarışına bu kaos içinde devam ediyor. Nereden bakarsanız bakın, bu durum Beşiktaş için büyük bir dezavantaj. Zihinler meşgul ama kavgayla... Sürekli bir gündem var ama içinde sinir harbi. Sükunet ile beklenmesi gereken bir maç, olabilecek en büyük gürültü ile bekleniyor artık.



Bambaşka yerlere...



Rakip Galatasaray ise uzaktan ellerini ovuşturarak bu kaosu izliyordur eminim. Bu sakinlik, sadece Beşiktaş maçına olan odaklanma Galatasaray’ı derbinin favorisi yapıyor. Ancak olur da Beşiktaş yüreğindeki isyanı, şampiyonluk hırsına dönüştürürse sonuç bambaşka yerlere gidebilir. Ama ne olursa olsun, daha az kaos, daha az çirkinlik ama çok daha fazla futbol güzellikleri konuşmalıyız. Aksi takdirde Türk futbolunu dinamitlemeye devam edeceğiz."