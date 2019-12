-GALATASARAY: ÜSTÜMÜZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 27.12.2010 - Galatasaray Kulübü, 17 Yaş Altı Akademi Futbol Ligi'ndeki Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olayları en ince detaylarına kadar irdelediğini belirterek, ''Kulübümüz, elde edilecek bilgi ve belgeler sonucunda sorumluların ortaya çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi adına üstüne düşecek her şeyi yapacaktır ve yapmaktadır'' açıklamasını yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dün oynanan ve ilk yarısı sonunda yaşanan istenmeyen olaylar sonucunda yarım kalan maçın hiçbir şekilde kabul edemeyecekleri görüntülere sahne olduğunu ifade edilerek, şöyle denildi: ''Camiamızı derinden üzen ve yaralayan bu müessif olaylar, bugüne kadar şenlik havasında geçen bu yaş grubunda yapılan her branştaki maçlara gölge düşürmüştür. Daha eğitim yaşındaki çocukların bulunduğu ortamdaki bu çirkin görüntü ve davranışlar sporun dostluk ve barışına vurulmuş birer darbedir. Konu emniyete intikal etmiş olmakla birlikte Galatasaray Spor Kulübü olarak bu olayları en ince detaylarına kadar irdelemekteyiz. Kulübümüz elde edilecek bilgi ve belgeler sonucunda sorumluların ortaya çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi adına üstüne düşecek her şeyi yapacaktır ve yapmaktadır. Bu vesile ile bu tür olayların her zaman karşısında olduğumuzu ve asla tasvip etmeyeceğimizi, 100 yılı aşkın bir süredir her branşta ve her yaş grubunda 'Ezeli rekabet, ebedi dostluk' anlayışı içinde olan iki güzide kulübün spora bakış açısını ve duruşunu etkilemeyeceğini biliyor ve değiştiremeyeceğine yürekten inanıyoruz. Duyarlı çoğunluğun ve spor kamuoyunun kenetlenerek sonuna kadar kınadığı, birkaç kendini bilmezin yarattığı spor terörüne Galatasaray Spor Kulübü olarak hiçbir platformda ve hiçbir zaman seyirci kalmayacağımızın bilinmesini isterken; yaşanan olaylarda mağdur olan tüm Fenerbahçeli sporcu kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimizi kamuoyuyla paylaşırız.''