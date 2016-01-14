Galatasaray Üniversitesi'nin yanan çatısı 3 yılın ardından örtüldü

Galatasaray Üniversitesi’nin kullanımında olan İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı’nın çatısı, yaşanan tartışmaların ardından Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü’nün girişimiyle örtüldü. 22 Ocak 2013’te geçirdiği yangında çatısı yanan ve büyük hasar gören kagir ve ahşap yapının enkazı yangından bu yana hiçbir tedbir alınmaksızın çevresel koşullara maruz bırakılmıştı.

Yangının ardından uzmanlardan oluşan bir bilim danışma kurulu kurulmuş fakat Prof. Dr. Ethem Tolga rektörlüğündeki üniversite yönetiminin restorasyon işlerini Galatasaray Eğitim Vakfı'na (GEV) devretmesi üzerine bu kurul feshedilmişti.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nca sözleşilen mimar Sinan Genim’in şirketi Yenilem Mimarlık - Arkitera, Mart 2014’te Koruma Kurulu’na çatı için 4.500.000 TL bedel karşılığı bir proje sunduklarını ve kurulunun çatı teklifini lüzumsuz gördüğünü belirtmişti.

Feshedilen kurul içinde yer alan İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderdiği 20.03.2014 tarihli dilekçede restorasyonu geciken binaya dair gerekli incelemenin yapılmasını talep etmişti. Kutgün aynı dilekçede, kurulun yapının geçici üst örtü ile örtülmesini istemesine karşın bu kararın yerine getirilmediği ve yapının hava koşullarının tahribatına açık bırakılmasına da dikkat çekmişti.

Binanın daha fazla hasar görmemesi için korunmasına yönelik tedbir alınması mal sahibi olan Galatasaray Üniversitesi yönetiminin hukuki sorumluluğunda olduğundan, geçtiğimiz Haziran ayında çatı projesi Galatasaray Üniversitesi Rektörü. Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak’ın çabalarıyla GEV’den bağımsız olarak ihaleye açılmıştı.

İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda, Kamu İhale Kanunu kapsamında düzenlenen "GSÜ Ortaköy Yerleşkesi Tevfik Efendi Sahil Sarayı Geçici Koruyucu Çatı Örtüsü Yapılması İşi" konulu ihaleyi 1.099.780,19 TL bedel üzerinden Güryapı Restorasyon Taahhüt ve Ticaret A.Ş. üstlenmiş ve sözleşme kapsamında binanın geçici koruyucu çatı örtüsünün Aralık ayının 26’sına kadar tamamlanacağını taahhüt etmişti; çatının yapımı bu hafta tamamlandı.

Galatasaray Üniversitesi'nin yanan binası, Feriye Sarayları olarak bilinen yapılardandır ve İbrahim Tevfik Efendi Sahil Sarayı olarak anılır; yapı Çırağan Sarayı'nın müştemilatıdır. Birinci grup tarihi eser olarak tescillenmiş olan yapı Sultan Abdülaziz döneminde (1871’de) mimar Sarkis Balyan tarafından inşa edilmiştir.

Bina Cumhuriyet’in kuruluşunu takiben 2 Aralık 1930’da Atatürk tarafından Galatasaray Lisesi’ne (Eski adıyla Mekteb-i Aliye-i Sultaniye) tahsis edilmiştir. O tarih itibariyle uzun yıllar Galatasaray Lisesi'nin yatakhanesi ve derslik binası olarak kullanılmıştır. Kısa süre için Galatasaray İlkokulu'na da ev sahipliği ettikten sonra 1992’de Galatasaray Üniversitesi’nin kullanımına tahsis edilmiştir.