Galatasaray Üniversitesi'nde “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi” Sergisi

T24- Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi” fotoğraf sergisi fotoğrafseverlerle buluşuyor. Bu sene üçüncüsü düzenlenen sergi, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampusu’nda, 18 Mayıs 2010, Salı günü saat 16.30’da Ord. Prof. Dr. Taner Tahir Salonu’nda sergileniyor.





Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper sergiyle ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi: “Dünyanın eşsiz suyolu Boğaziçi ve çevresindeki hayatı bugüne anlatmak, geleceğe ise bırakmak istiyoruz. Bu nedenle her yıl üniversitemizde böyle bir sergi açmayı arzu ediyoruz. Boğaziçi de Türkiye gibi hızla değişiyor ve bu değişimi fotoğraf yoluyla saptamak zorundayız.”



Sergide fotoğrafı bulunan İletişim Fakültesi öğrencileri de İstanbul Boğazı’nı fotoğraf çekerek daha yakından tanıdıklarını, geçmişte yapılan yanlışlara rağmen eşsiz suyoluna hayran kaldıklarını dile getiriyorlar.



Yıl boyunca öğrencilerle yapılan çalışmaların ürünü olan “İki Kıta İki Yaka Boğaziçi” sergisi, Öğr. Gör. Kayıhan Güven’in küratörlüğünde gerçekleşiyor. 70 fotoğraftan oluşan sergi 19 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Kampusu’nda gezilebilecek.