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Yaşam

Galatasaray Üniversitesi'nde asansörün altında sıkışan teknisyen hayatını kaybetti

Elektrik teknisyeni Arif Arslan, arıza yapan asansörü tamir etmek isterken yaşamını yitirdi

11 Kasım 2015 18:57

Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi'nde arıza yapan asansöre müdahale eden elektrik teknisyeni Arif Arslan, kabinin birdenbire hareket etmesi nedeniyle sıkışarak hayatını kaybetti.

Mustafa Özdabak’ın DHA’da yer alan haberine göre, Ortaköy, Çırağan Caddesi'nde bulunan Galatasaray Üniversitesi'ndeki asansör arızası can aldı. Elektrik teknisyeni Arif Arslan ikinci ve üçüncü kat arasında kalan asansöre müdahale etti. Zemin katta asansör boşluğunda arızayı onarmaya çalışan 46 yaşındaki Arif Arslan, birdenbire kabin aşağıya doğru hareket edince, zemin ile kabin arasında kaldı.

Çevredekiler hemen sağlık ekibi ve itfaiyecilerden yardım istedi. İtfaiyecilerin sıkıştığı yerden çıkardığı Arif Arslan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay yerine gelen İstanbul Cumhuriyet Savcısı keşif yaptı. Çevrede bulunan üniversite çalışanları ve öğrenciler, üzüntüyle yaşananları izledi. Arif Aslan'ın cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

İki çocuk babası Arif Arslan'ın yaklaşık 5 yıldır üniversitede elektrik teknisyeni kadrosu ile çalıştığı belirtildi.

 

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