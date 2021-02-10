Galatasaray Üniversitesi hocalarından Boğaziçi'ne destek: Üniversite boyun eğmez!

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi'ne Melih Bulu'yu rektör atamasıyla başlayan 'kayyım rektör' protestolarına Galatasaray Üniversitesi hocalarından destek geldi.

Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün bileşenleriyle akademik özerklik ve özerk demokratik üniversite savunusuna sahip çıktıklarını belirten Galatasaray Üniversitesi hocaları "Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine; ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Üniversite Boyun Eğmez" pankartı açan hocaların açıklaması şöyle:

"!Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör atamasına karşı, öğrencilerin ve akademisyenlerin itirazlarına katılıyoruz. Üniversite bileşenlerinin iradesi ve demokratik teamüller hiçe sayılarak gerçekleşen bu dayatmaya karşı Boğaziçi Üniversitesi’nde başlayan ve ülke çapında destek gören haklı direnişin yanındayız.

Tekrar ediyoruz: Bu atama meşru değildir. Üniversiteler, bilim üreten ve kamu hizmeti veren kurumlardır. Bir üniversitede yeni bir fakülte/bölüm/enstitü açılması ve kadroların düzenlenmesi siyasi kararlara göre değil, bilimsel ölçütlere göre belirlenmelidir. Boğaziçi Üniversitesi akademisyeniyle, öğrencisiyle, mezunuyla, idari personeliyle akademik özgürlüğü ve özerk-demokratik üniversiteyi savunmak için hareket etmektedir. Bu mücadeleyi koşulsuz olarak destekliyoruz. Talepleri, Galatasaray Üniversitesi akademisyenleri olarak bizim de taleplerimizdir.

Bu yersiz atamanın derhal geri çekilmesini, rektörlerin üniversite bileşenlerince seçilmesini, anayasal haklarını kullanan öğrencilere yönelik polis müdahalesinin durdurulmasını ve gözaltında, tutuklu veya ev hapsinde olanların bir an önce serbest bırakılmasını bir kez daha talep ediyoruz. Başta LGBTİ+’lar olmak üzere, öğrencileri ve akademisyenleri hedef alan her türlü nefret söylemine; ayrıştırıcı ve ötekileştirici dile karşı duruyoruz. Üniversitelerimizi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz!"