Galatasaray Ukraynalı yıldızın peşinde!

Süper Lig’in geçen sezonunu 4’üncü olarak bitiren ve yeni sezona Maicon, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferleriyle başlayacak olan Galatasaray’ın Ukraynalı Yevhen Konoplyanka’yı da listesine kattığı iddia edildi.

BeINSports’ta yer alan haberde; geçen sezon kiralık olarak gittiği Schalke 04’te istenileni veremeyen 27 yaşındaki forvet oyuncusunun transferi için Galatasaray’ın hazırlıklara başladığı yer aldı.

Yevhen Konoplyanka, Dnipro ile UEFA finaline çıktıkları 2015-16 sezonu sonrası finalde kaybettikleri Sevilla’ya transfer olmuş, geçen sezon ise Schalke’ye kiralanmıştı. Bundesliga ekibinde 29 kez forma şansı bulan Ukraynalı, takımına 7 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.