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Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı oldu

05 Kasım 2021 10:52

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden32 takım arasında sadece 1 gol yiyerek, kalesinde en az gol gören takım oldu.

Sarı-Kırmızılılar'ın Marcao-Nelsson önderliğindeki savunması, grup aşamasındaki ilk golünü Lokomotiv karşısında yedi.

Galatasaray, West Ham United'ın, Genk karşısında gol yemesi sonrası grup aşamasının tek gol yemeyen takımı olacakken Yedlin'in hatasında dün Lokomotiv'den gol yedi.

Böylece teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, grup aşamasında bu sezon ilk kez topu ağlarında gördü ama West Ham'ın, 2-2 berabere kalmasıyla, grup aşamasındaki 32 takım arasında en az gol yiyen takım unvanını elde etti.

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