Galatasaray, Tuzlaspor karşısında 3 puanı son dakikada aldı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, evinde Tuzlaspor karşısında 3 puanı zor da olsa aldı. Maç boyunca tutuk bir görüntü sergileyen sarı kırmızılılar, birçok as futbolcusunu oynatmasına rağmen tutuktu. Sarı-kırmızılılar son dakikada bulduğu penaltı golüyle gruplardaki ilk galibiyetine uzandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup etaplarının 3. hafta maçında Galatasaray, evinde Tuzlaspor’u konuk etti. Sarı-kırmızlılar 90. dakikada bulduğu penaltı golüyle maçı 2-1 kazandı.

Sarı-kırmızılıların golünü 68. dakikada Sabri Sarıoğlu kaydetti. 75’te Ozan Papeker eşitliği sağlarken, 90+1’de Josue penaltı golüyle gruptaki ilk 3 puanını aldı.

Grupta Tuzlaspor 6 puanda kalırken, Riekerink’in takımı 5 puanla önemli bir konuma geldi.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda bir sonraki maçını 28 Aralık Çarşamba günü yine Tuzlaspor ile yapacak.