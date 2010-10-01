Galatasaray, tünelin çıkışını göremedi

T24

Sarı kırmızılılar, Emenike ve Cernat'ı tutamayınca Karabükspor'a 2-1 mağlup oldu.Dün, doğumgününü kutlamıştı Frank Rijkaard büyük bir mutluluk içinde, bugün ise gözyaşları döktü keder içinde... Ülkesine gitmedi, Karabük'e geldi, futbolcuları da siyah bant taktı Hernan Rijkaard için... Servet Çetin sıkıntısı hafta içinde yaşanan bir başka olaydı. İdmanda yedek takımla oynatılmasına sinirlenen Servet, Rijkaard ile tartışmış ve kadro dışı bırakılmıştı. İyi bir futbol sergilememesine karşın son 4 maçını kazanan Galatasaray 5'te 5 için Karabük'te. Lige yeni yükselen İldiz'in öğrencileri tehlikeli, Cernat var, Emenike var, Tomiç güven veriyor. Rijkaard'ın bu maçtaki tek sürprizi ise Barış Özbek. Forvette gol arayan isim ise Avustralyalı Harry Kewell. Baros ve Arda bu maçta yok.İlk 6 haftanın 'en' erken penaltı golüyle başladı karşılaşma. Galatasaray'ın maç öncesi en çok tedbir aldığı isim olan Emenike henüz 2. dakikada Lucas Neill tarafından düşürüldü ve Cernat bu sezonki 3. golünü atarak takımını Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. Tartışmalı bir karar, kritik bir pozisyon... İlk 10 dakikada Galatasaray'ı abluka altına alan Karabükspor'un ikinci golü de gecikmedi. Cernat'ın çaprazdan kullandığı serbest vuruş direkten döndü, Hakan Özmert'in şutu, Lorik Cana'ya çarparak ağlarla buluştu. İlk 10 dakika skoru Karabükspor 2 Galatasaray: 0... 2-0'dan sonra Karabükspor doğal olarak biraz daha dengeli ve kontrollü oynamaya başladı. Yani bir diğer anlamla defansa çekildi. Emenike'yi tek bıraktı, Cernat da onun asistçisi. 10 dakikadan sonra Galatasaray daha fazla topla oynamaya başladı ama bir eksik büyük ölçüde göze çarpıyordu. Sahada bir lider.Rijkaard erken bir oyuncu değişikliği yaptı. Henüz 28. dakikada Cana'yı oyundan çıkardı yerine Aydın'ı sahaya gönderdi. Bakalım bu değişiklik sahada radikal bir farklılığa yol açacak mı? Golü tatmak isteyen Galatasaray savunmada Emenike'yi tutamıyor. Dakikalar 38'i gösterdiğinde Nijeryalının getirdiği top Cernat ve Yasin'in timing hatası nedeniyle filelerle buluşamayınca Karabükspor üçüncü golden oluyordu. İlk yarıyı Galatasaray 2-0 mağlup bitiriyor.