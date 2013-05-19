Galatasaray tribünleri Trabzonspor'u alkışladı

Galatasaray-Trabzonspor maçı öncesi iki takımın oyuncuları tribünleri birlikte selamladılar. Galatasaray taraftarları astıkları ırkçılık karşıtı pankartlar eşliğinde sahaya çıkan Trabzonspor oyuncularını alkışldılar.

Sahaya çıkan Trabzonspor takımını alkışlayan sarı-kırmızılı taraftarlar, daha sonra tezahüratlarla Zokora'yı tribüne çağırarak "Üçlü" tabir edilen tezahüratı yaptırdılar.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı futbolcu Selçuk İnan'dan, eski takımı Trabzonspor'u tribünlerin önüne getirmesini istedi.

Bu istek üzerine rakip takımın ısınma yaptığı bölüme giden Selçuk, bordo-mavili futbolcuları çağırdı. Tribüne yönelen Trabzonsporlu futbolculara Galatasaraylı oyuncular da katıldı ve birlikte kol kola taraftarları selamlayarak örnek bir görüntü sergilediler.

'Şampiyon Trabzonspor'

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala tribünde açılan iki dev pankartta da, "Hoşgeldin 2010-2011 yılının şampiyonu Trabzonspor" ve "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor, Arena'ya hoşgeldin" ifadelerinin yer alması dikkati çekti.

Irkçılık tepkisi

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli bir taraftarın tribünden muz sallaması üzerine başlayan ırkçılık tartışmaları, Türk Telekom Arena'da da karşılık buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribüne, "Irkçılığa karşı sizinleyiz (Drogba, Dany, Eboue, Zokora, Sow, Webo)" yazılı pankart açarak, tepki gösterdiler.

Öte yandan, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşanan bombalı saldırıları da kınayan taraftarlar, "İnsanlar masum, zalimlerin eli kanlı. Bu insanlık suçunda yanınızdayız Reyhanlı" ve "Zalimler suçlu, silahlar zanlı. Acın acımızdır Reyhanlı" yazılı pankartlar açtılar.

Derbi maç sonrası bıçaklanarak öldürülen Fenerbahçe taraftarı Burak Yıldırım için açılan pankartta da, "Başınız sağ olsun Burak Yıldırım ailesi" ifadeleri yer aldı.