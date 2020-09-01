Galatasaray transferde rotayı İtalya'ya çevirdi

Şu ana kadar transferle beklenen hamleleri yapamayan ve taraftarlardan eleştiri alan Galatasaray, lig başlayana kadar 6 ve 8 numara transferini bitirmek istiyor.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, AC Milan'la sözleşmesi biten Giacomo Bonaventura'ya kanca attı. 31 yaşındaki İtalyan yıldızın menajeriyle temas kuran G.Saray böylece ilk adımı atmış oldu. Sarı-Kırmızılılar'ın kısa süre içinde Bonaventura'yla da yüz yüze görüşmesi bekleniyor. Milan'dan yeni sözleşme teklifi alan yıldız futbolcuya birçok kulübün de talip olduğu belirtiliyor.

2014 yılından bu yana Milan formasını giyen Bonaventura, Serie A'da çıktığı 254 maçta 44 gol atarken 38 asist yaptı. Tecrübeli yıldız 10 numara pozisyonunda ve sol kanatta da oynuyor.

Fiorentina'dan Benassi'ye kiralık formülü

Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılmasıyla orta sahası bir anda boşalan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim, Seri ve Lemina'nın tekrar kiralanmasını istemesine karşılık Fulham, Seri'yi yeniden göndermeye sıcak bakmadı. Bununla birlikte üstüne de Lemina'yı kiraladı.

Bunun üzerine Terim, gözünü eski kulübü Fiorentina'ya çevirdi. Arasının çok iyi olduğu Fiorentinalı yöneticilerden Marco Benassi'yi kendilerine kiralanmasını istediği iddia edildi.

Tecrübeli hoca ayrıca Benassi ile de bir görüşme yaparak, 25 yaşındaki oyuncuya, Galatasaray'da kendisine vereceği rolü doğru üstlenmesi durumunda İtalya Milli Takımı'yla Euro 2021'de rahatlıkla yer alabileceğini söyledi.

Marco Benassi'nin Terim'le çalışmayı çok istediği, Galatasaray ile Fiorentinalı yöneticiler arasındaki görüşmelerin sonucunu beklediği vurgulandı.