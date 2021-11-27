Galatasaray transfer için harekete geçti, ocakta ciddi takviyeler geliyor

UEFA Avrupa Ligi’nde doludizgin ilerleyen Galatasaray, ocak ayı için harekete geçti. Devre arası Gedson Fernandes, bir orta saha oyuncusu ve bir de kaleci alınacak. Ryan Babel'in ayrılması durumunda da, Dennis Man transfer edilecek.



Sezon başında kabuk değiştiren ve genç bir takım kuran Galatasaray’ın, Avrupa’da sergilediği başarılı performans ve bir üst tura çıkmayı garantilemesi ile birlikte kadroya olan yatırımın sürdürülmesi kararını aldırdı.



Lazio deplasmanından puanla ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi’nde grup etabını lider konumda tamamlayacak olan sarı kırmızılılar ocak ayında da önemli hamlelere imza atacak.

Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim’e, kadroya, projeye ve sonuna kadar inanan yönetim, devre arası 1 değil, 2 orta saha transferi birden gerçekleştirecek.



Galatasaray uzun süredir kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ile birlikte fizik gücü yüksek iyi bir kesici özelliği olan 6 numarayı almak için de harekete geçecek.

Babel’in ocak ayında ayrılması halinde sarı kırmızılılar Dennis Man’ın liste başında olduğu genç bir kanat transferine daha imza atacak.

Kaleye İrfan Can Eğribayat hamlesi

Öte yandan Galatasaray sezon başında transferi için adım attığı İrfan Can Eğribayat için Göztepe kulübü ile masaya oturup genç kaleciyi kadrosuna katmaya çalışacak.

Şu anda yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray’da istenileni veremeyen ve süre alamayan Assunçao ise ocakta geri gönderilecek.