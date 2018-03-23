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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti

23 Mart 2018 21:38

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Sarı kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri\'ndeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalıştı. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Jupp Derwall Antrenman Sahası\'ndaki günün ikinci antrenmanına ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Devam eden bölümde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik antrenman gerçekleştirilirken son bölümde beşe iki tek kaleli hızlı hücum çalışması üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Akşamüstü yapılan Antrenman öncesi, bugün 35 yaşına giren Hakan Balta ve 26 yaşına basan Tolga Ciğerci\'nin doğum günü kutlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıkları kapsamında yarın saat 12.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde bir antrenman daha gerçekleştirecek.

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