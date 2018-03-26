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Spor

Galatasaray, Trabzonspor maçı taktiği için Selçuk'tan gelecek haberi bekliyor

Sarı-kırmızılılar seriyi devam ettirme peşinde

26 Mart 2018 17:19

Oynadığı 4 lig, 1 kupa olmak üzere son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, bu seriyi Trabzonspor karşısında da sürdürmek niyetinde.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; milli takım maçları sebebiyle lige verilen arada oyuncularına yoğun bir antrenman temposu uygulatan teknik diretör Fatih Terim, her oyuncuyla tek tek ilgilenerek kalan 8 hafta öncesi takımın motivasyonunu en üst seviyede tutmak istiyor. 

A milli takımın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın aday kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarılan Selçuk İnan'ın son durumunun gün içinde yapılacak kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor. 

Orta sahada Fernando'nun cezalı olması sebebiyle Trabzonspor'a karşı Selçuk - Ryan Donk ikilisinin oynaması beklenirken, tecrübeli oyuncudan gelecek habere göre teknik direktör Fatih Terim'in kadroyu şekillendireceği öğrenildi.

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