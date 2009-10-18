Turkcell Süper Lig'de üst üste yaptığı kayıplarla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, 9. haftanın kapanış maçında bugün 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek.

Ligde haftanın en dikkat çeken maçı Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak. Galatasaray bugün saat 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek. Lig TV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.

Turkcell Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçı kazandıktan sonra sahasında Eskişehirspor'la berabere kalan, deplasmanda ise Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Trabzonspor karşısında puan kaybı yapmak istemiyor.

Sarı-kırmızılı takımda Emre Aşık'ın hafif sakatlığı bulunurken, Sabri ve Gökhan Zan'ın tamamen iyileştikleri ve Trabzonspor karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi.

Teknik direktör Frank Rijkaard'ın Brezilya Milli Takımı'ndan Cuma günü dönen Elano'yu yedek soyundurması ve bu futbolcunun yerine Kewell ya da Aydın'a görev vermesi bekleniyor.

Konuk ekip Trabzonspor'da ise sakatlığı süren kaleci Tolga Zengin ile ameliyat olan Zafer Yelen kadroda yer almadı. Ayak bileğindeki problem nedeniyle hafta içi yapılan bazı antrenmanlara katılmayan Yattara ise teknik direktör Hugo Broos tarafından İstanbul'a getirildi.

GALATASARAY

Leo Franco

Sabri

Gökhan

Servet

Hakan

Mustafa

Ayhan

Keita

Arda

Kewell

Baros

TRABZONSPOR

Sylva

Tayfun

Giray

Egemen

Ferhat

Serkan

Ceyhun

Colman

Gabriç

Engin

Umut