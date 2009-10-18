Turkcell Süper Lig'de üst üste yaptığı kayıplarla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisine düşen Galatasaray, 9. haftanın kapanış maçında bugün 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek.
Ligde haftanın en dikkat çeken maçı Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak. Galatasaray bugün saat 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek. Lig TV'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetecek.
Turkcell Süper Lig'de oynadığı ilk 6 maçı kazandıktan sonra sahasında Eskişehirspor'la berabere kalan, deplasmanda ise Ankaragücü'ne yenilen Galatasaray, Trabzonspor karşısında puan kaybı yapmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı takımda Emre Aşık'ın hafif sakatlığı bulunurken, Sabri ve Gökhan Zan'ın tamamen iyileştikleri ve Trabzonspor karşısında forma giyebilecekleri öğrenildi.
Teknik direktör Frank Rijkaard'ın Brezilya Milli Takımı'ndan Cuma günü dönen Elano'yu yedek soyundurması ve bu futbolcunun yerine Kewell ya da Aydın'a görev vermesi bekleniyor.
Konuk ekip Trabzonspor'da ise sakatlığı süren kaleci Tolga Zengin ile ameliyat olan Zafer Yelen kadroda yer almadı. Ayak bileğindeki problem nedeniyle hafta içi yapılan bazı antrenmanlara katılmayan Yattara ise teknik direktör Hugo Broos tarafından İstanbul'a getirildi.
GALATASARAY
Leo Franco
Sabri
Gökhan
Servet
Hakan
Mustafa
Ayhan
Keita
Arda
Kewell
Baros
TRABZONSPOR
Sylva
Tayfun
Giray
Egemen
Ferhat
Serkan
Ceyhun
Colman
Gabriç
Engin
Umut