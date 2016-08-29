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Spor

Galatasaray Tiote transferi hakkında kararını verdi

Sarı kırmızılılarda rota yeniden Diarra'ya çevrildi

29 Ağustos 2016 17:50

Sarı kırmızılı kulübün sağlık sponsoru olan hastanede yapılan kontrollerde Fildişi Sahilli yıldızın sol dış menisküsünde problem olduğu ve sol bacağının sağ bacağına göre kuvvetsiz olduğu belirlendi. Yönetim kurulu Tiote'nin sağlık durumuyla ilgili toplantı yapıp transferden vazgeçti.
 


Diarra transferi yine gündemde

 

Tiote'nin sağlık raporuna göre hareket edecek olan Galatasaray'da Lassana Diarra transferinin yeniden ağırlık kazanması bekleniyor. Diarra'nın transferi için Lokomotif Moskova'nın alacağı tazminatın yanı sıra geçen yıl formasını giydiği Marsilya Kulübü'nün de bonservis ücreti istemesi bu transferi de zora sokmuştu. Lassana Diarra'nın transferindeki artan maliyet yüzünden sıkıntı yaşayan Sarı Kırmızılı yöneticiler de Tiote'nin transferini can simidi gibi sarılmıştı. Ancak transferin bitimine 2 gün kala Galatasaray'ın ön libero transferinin ne olacağı içinden çıkılmaz bir hal aldı.

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