Galatasaray TFF'ye ateş püskürdü: Hukuksuzluk katliamı ve çifte standart

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'nun Galatasaray'ın bir maç seyircisiz oynama cezasını onamasına, sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sayfasından tepki gösterdi. Galatasaray, kararın çifte standart taşıdığını, daha önce verilen kararları örnekleyerek savundu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:



HUKUK KATLİAMI VE ÇİFTE STANDART

Tahkim Kurulu'nun Galatasaray'ın itirazı üzerine vermiş olduğu red kararı, daha önceki hukuksuz kararlarının da ötesine geçerek, çifte standartı da içinde barındıran bir hukuk katliamının son örneği oldu. Alınan bu karar, bizi hiçbir şekilde şaşırtmadığı gibi, Türk sporunun geleceği adına taşıdığımız endişelerin haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

İşte gerekçeleri:

1) Tahkim Kurulu Talimatında karar düzeltme yolunun kapalı olduğu belirtiliyor.

DOĞRU DEĞİL: Tahkim Kurulu'nun önceki içtihatlarında karar düzeltme yolunun kabul edildiği görülüyor.

ÖRNEK: Kurul'un 07.09.2011 tarihli toplantısında Altay ve Bucaspor Kulüpleriyle ilgili kararlarındaki ifade aynen şöyle: "yerinde görülen karar düzeltme isteminin kabulüyle..."

2) Tahkim Kurulu, yaptığımız ilk itiraz dilekçesinde, yaptırımın ertelenmesi talebinde bulunulmadığını belirtiyor.

MANTIĞA AYKIRI: Galatasaray'ın yaptığı ilk itiraz para cezasıyla ilgiliydi ve ortada ertelenmesi talebinde bulunabileceğimiz bir seyircisiz oynama kararı yoktu. Olmayan bir karara karşı nasıl itirazda bulunulabilir?

DOĞRUSU: Seyircisiz oynamayla ilgili erteleme talebimiz, ilk itiraz niteliğindedir.

3) Futbolcumuz Burak Yılmaz'ın, geçen sezon oynanan maçta yüzüne gelen çakı nedeniyle kapatma yerine para cezası verilmekle yetinilmesi de bir başka çifte standart örneğidir.

YANLIŞ BEYAN: Bugün yapılan görüşmede, bu çelişkiyi dile getiren Galatasaray yöneticilerine, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, o zamanki talimatın farklı olduğunu ve asgari cezanın uygulanmasını öngördüğünü söyledi.

DOĞRUSU: Atılan maddenin isabet etmesi halinde talimatlarda geçen yıl da aynı madde söz konusuydu, değişiklik yapılmadı.

SONUÇ:

Yaşanan bütün hukuksuzluklara rağmen, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, bugün TFF Başkanını ziyaret ederek, Seba Ligi'ndeki tansiyonun daha fazla yükselmemesi için son bir girişimde bulunmuş; ancak hem bu itirazımızın reddi, hem de oyuncumuz Felipe Melo'ya 2 maçlık ceza kararının açıklanmasıyla, Türk sporunda artık hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir kere daha tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü