Galatasaray, Tevfik Fikret'i andı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Türk Edebiyatı\'na ve sporuna verdiği katkılarla bilinen Tevfik Fikret\'i resmi internet sitesi üzerinden yaptığı bir açıklama ile andı.

Vefatının 103\'üncü yıldönümünde de sarı-kırmızılı ekip tarafından unutulmayan Tevfik Fikret için Galatasaray Kulübü\'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Vizyonu ve örnek kişiliği ile \"Fikri hür, vicdanı hür\" ilkesiyle, sarı-kırmızı renklere adadığı yüreğiyle, Türk Edebiyatı\'na ve sporuna verdiği katkıyla, Cumhuriyetimizin temelinin atılmasındaki rolüyle Tevfik Fikret\'in ismini ve yaptıklarını başta Galatasaraylılar olmak üzere nesilden nesile aktarmak boynumuzun borcudur. Bu nedenle; örnek Galatasaraylı, Kulübümüzün Hami Başkanı, Tevfik Fikret\'i aramızdan ayrılışının 103. yıl dönümünde saygı ile anıyoruz.\"