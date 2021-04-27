Galatasaray tesislerine saldırı; maden şirketine bağlı grup kapıları kırıp, silah gösterdi!

3 yıldır süren hukuk mücadelesini kazanan ve mart sonu maden firmasını tahliye ettiren Galatasaray yeni tesislerinin lansamınını yaptıktan 17 gün sonra şok bir olayla karşılaştı. Cumartesi günü maden firmasına bağlı silahlı bir grup, tesislere baskın gerçekleştirdi ve araziye iki kamyon dolusu hafriyat döktü.



Kulübe tahsis edilen arazinin bir bölümünde maden işletmesi olan firma sahiplerine bağlı bir grubun tesise silahlı baskın yaptığı tespit edildi.

24 Nisan Cumartesi akşamı saat 18.00 sularında 10 kişilik grup kulübün Kemerburgaz Tesisleri’ne geldi ve zorla içeri girdi.



Güvenlikten sorumlu görevliler gruba engel olmaya çalışırken baskın yapan kişiler bellerindeki silahları göstererek güvenlikleri de etkisiz hale getirdi. Grup daha sonra Galatasaray’ın arazisine zarar vermek adına ilginç bir yol başvurdu. Kulübün arazisine 2 kamyon dolusu inşaat hafriyatı döküldü.

Mustafa Cengiz'den İstanbul Valisi'ne telefon

Yaşananların ilerleyen saatlerde kendisine iletilmesinin ardından hemen telefona sarılan Cengiz de olayı tüm detayları ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya aktardı.



Yerlikaya’nın olaya müdahalesi sonrası emniyet görevlileri de tesislere intikal ederken yapılan bu baskın nedeniyle hemen soruşturma başlatıldı. Araziye dökülen 2 kamyon hafriyatta hemen temizlenip müdahale edilirken maden işletmesi, baskına gelen grup için hukuki süreç de vakit kaybedilmeden başladı.





