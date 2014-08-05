Galatasaray tesislerindeki kamera bozuk çıktı

Foto muhabiri Erkan Koyuncu’nun Galatasaray tesislerinin kapısına sıkışıp hayatını kaybetmesiyle ilgili hazırlanan olay yeri inceleme raporunda, girişteki güvenlik kamerasının bir haftadır bozuk olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sabah Gazetesi Foto Muhabiri Erkan Koyuncu’nun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli güvenlik görevlisi Fatih D. ile görgü tanığı bir kişinin ifadesine başvuruldu.

Olay yeri inceleme raporunda, kapının önündeki güvenlik kamerasının bir haftadır bozuk olduğu belirtildi. Ayrıca şüpheli Fatih D. ile ilgili olarak "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturmanın yürütüldüğü bildirildi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Fatih D. savcılık tarafından ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılmıştı.

Galatasaray şeffaflık sözü verdi

Galatasaray’ın internet sitesinden yapılan açıklamada kazanının yetkililerle incelendiği vurgulandı:

"Gerek kazanın sebepleri, gerekse bundan sonra alınacak önlemler ve atılacak adımlar konusunda varılacak her sonucun, yönetim kurulumuz tarafından kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır."

2 Ağustos Cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri’ne girmek isteyen Erkan Koyuncu, demir kapıya sıkışmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki foto muhabiri burada hayatını kaybetmişti.