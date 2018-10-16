Galatasaray, Terim'i KAP'a bildirdi

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Spor Kulübü, teknik direktör Fatih Terim\'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar uzatıldığını ve sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesinin yer aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada Fatih Terim\'in boş mukaveleye imza attığı ve ücretinin Türk Lirası üzerinden belirleneceği kaydedildi.

Sarı kırmızılı kulübün açıklamasında, \"Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu takip eden iki sezon ve 3 yıl uzatma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı\'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir\" denildi.