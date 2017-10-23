Galatasaray Teknik Direktörü Tudor: "Geleceğe bakıyoruz"

\"Hakemle ilgili konuşmayacağım\"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, takımının Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

\"HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMAYACAĞIM\"

\"Hakemle ilgili konuşmayacağım\" diyerek sözlerine başlayan Tudor, \"Maça iyi başladık, sonra Serdar Aziz ile ilgili bir sıkıntı yaşadık. Maça bir şekilde hazırlanınca ve bunu değiştirmek zorunda kalınca, iyi olmuyor. İkinci yarıdaki performansımıza bakarsak, rakibi zorladık, iyi oynadık. Daha sonra Belhanda kırmızı kart gördü, bu da maçı etkiledi. Sonunda bakıldığında 0-0, 1 puan aldık. Şimdi geleceğe bakıyoruz\" dedi.

Bu maçın bir derbi olduğunu vurgulayan Hırvat teknik adam, \"Bu bir derbi, baskı yüksek. Özel bir gerginlik durumu yoktu. Benim takımım Fenerbahçe\'den daha gergin değildir veya rakip takımın hocası benden daha az gergin değildir\" diye konuştu.

\"TAKTİĞİMİZ İYİ GÖZÜKÜYORDU, MAÇA DA İYİ BAŞLADIK\"

Maça başladığı sistem ve oyuncu tercihleri ile ilgili konuşan Igor Tudor, \"Bu maça en iyi şekilde hazırlanmak için bunu seçtim. Bu taktik iyi gözüküyordu maça da iyi şekilde başladık. Skordan dolayı mutlu değilim, kazanmak istiyorum. Ama maçtan önce futbolcularıma dedim ki, bu maçla birlikte ne şampiyon olacağız, ne de şampiyonluğu kaybedeceğiz. 10 kişi kaldık, 1 puan iyidir. Çünkü geçtiğimiz sezon bu tip maçları kaybediyorduk. Serdar Aziz çıktıktan sonra yerine Latovlevici\'yi tercih etmesi ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Tudor, \"O an için tercih hakkımı bundan yana kullandım. Ben hep en iyi 11\'i çıkartmak istiyorum. Hep iyi oyuncularla oynamak istiyorum, hakkımı o yönde kullandım\" ifadelerini kullandı.

Tudor son olarak Cüneyt Çakır ile ilgili, \"Ben cüneyt hocaya inanıyorum, bir hata yaptıysa da bilerek yaptığını düşünmüyorum\" diyerek basın toplantısını noktaladı.

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-Igor Tudor açıklamalar

HABER: Ata SELÇUK - KAMERA: Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

22.10.2017 - Haber Kodu : 171022175