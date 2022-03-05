Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Maçı ilk 20 dakikada kaybettik

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, Konyaspor karşısında 20 dakikada iki gol yedikten sonra maçın kalanının kendileri adına zor geçtiğini söyledi. "Bu kadroyu ben kurmadım" diyen Torrent, "Bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o" diye konuştu.

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanından yenik ayrıldı.

Ligde bundan önceki iki maçını kazanan Galatasaray, Konya'da 20 dakikada yediği iki golle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "İlk 20 dakikada kaybettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarıda biraz daha dengeli gidiyordu ama iki golden sonra maçın devamı zor oldu. İkinci yarıda ilk yarıdan daha iyi oynadık. Ben aslında onları çok kez izledim. İyi oynayan ve hak ettiklerini alan bir takım. Bu tür takımlara karşı ilk dakikalarda daha konsantre olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Torrent, karışık durumdan çıktıklarını belirterek, "Birçok maçı kazanacağız, bazı maçları da kaybedeceğiz. Bu, gerçeklerin bir parçası. İlk geldiğimizde karışık bir durumdaydık, yavaş yavaş o durumdan çıktık. Şu andan sonra, her maça kazanmak için çıkacağız." şeklinde konuştu.

"Bu kadroyu ben görmedim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 2-0 mağlup oldukları İttifak Holding Konyaspor maçının ardından basın mensuplarının karşısına geçti.

"Bu kadroyu ben kurmadım" diyen Torrent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kadro bana kalmış olan bir kadro. Ben bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Çok şikayetçi olarak olduğumuz yerde saymak kabul edilemez, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var. Her hafta bana aynı soru geliyor, 'Neden bu oyuncuları oynattınız, neden bunları oynatmadınız' diye. Çünkü 5 fazla oyuncumuz var."