Galatasaray teknik direktör için kararını verdi: Bülent Korkmaz

Galatasaray'da Bülent Korkmaz ismi üzerinde fikir birliğine varıldı. Detaylı görüşme, Umut Bulut'un babasının cenazesi nedeniyle yarına bırakıldı.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; şampiyonluk yarışından kopsa da ligin kalan 9 haftasında ve kupada Galatasaray için Avrupa hedefinin bulunmasından dolayı bir an önce geçici formülü uygulamaya sokmak isteyen yönetimin, Bülent Korkmaz isminde karar kıldığı, ancak Umut Bulut’un babasının cenazesi nedeniyle görüşmeyi ertelediği öğrenildi.

Hamza Hamzaoğlu ile sezona başlayan, daha sonra görece Mustafa Denizli’yi getiren ama bir süre önce tecrübeli hocanın istifasıyla teknik direktörsüz kalan Galatasaray’da, sezonun geri kalan kısmında Bülent Korkmaz’ın çalışması en uygun plan olarak belirlendi.

Galatasaray’ın Korkmaz’la başarıya endeksli bir sözleşme yapacağı belirtildi. Tecrübeli hocanın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağı ise kupa ve ligde takımın alacağı sonuçlara göre belli olacak. Korkmaz’ın da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Bülent Korkmaz’la sezon sonuna kadar anlaşacak olan yönetim başarı durumunda sözleşmeyi uzatacak.