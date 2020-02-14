Galatasaray taraftarlığını bırakan Sabah yazarı Uluç'tan A Spor'a: Bu ne ayıptır...

Galatasaray taraftarlığını bırakan Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Galatasaray- Alanyaspor maçını sonrası yapılan yayını eleştirdi. Spiker ve yorumcunun yalnızca Galatasaray'yı yorumlamasına ilişkin Uluç, "Galatasaray TV bile sizden tarafsız anlatırdı. Spikeri, yorumcusu ikisi de Galatasaray'ı anlatıyor maçın başından beri. Öbür takım yok, adeta." ifadesini kullandı.

Uluç, Maçın ikinci yarısı oynanırken, yayıncı kuruluş aSpor'un müdürü, Serkan kardeşime bir mesaj attım. Bu ne ayıptır.. Bir büyükle, bir küçüğün oynadığı maçta yorumcu ille de büyük takım taraftarı. Küçük adına konuşmak hatta yasak sanki. Alanya turu almış gidiyor, hâlâ Galatasaray anlatıyor, Galatasaray övgüsü yapıyorlar." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Hâlâ 'O öyle, bu şöyle olsaymış (Eskiler, 'Halamın sakalları' der buna) 'Galatasaray turu geçerdi, hak etti' edebiyatı. Ne takıma ne Terim'e tek eleştiri yok, ekranda. Şimdi Fener- Trabzon maçı olursa, yarı finalde kim yorumcu olacak acaba? İkisi de Sabah yazarı Fenerli Gürcan Bilgiç mi, yoksa Trabzonlu İskender Günen mi? İkisi birden olursa, daha da ayıp? O zaman Alanya'nın günahı neydi, diye sormazlar mı müdürüm?" görüşünü savundu.

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